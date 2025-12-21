Palestra, l’Atalanta ha deciso il suo futuro: ecco cosa succederà a gennaio e dove giocherà l’esterno del Cagliari

Palestra, l’esterno sta facendo molto bene con il Cagliari e non sono attese delle novità importanti. Il giocatore resterà in Sardegna

Il nome Palestra sta iniziando a circolare con sempre maggiore insistenza negli ambienti del calciomercato italiano. Le prestazioni offerte da Marco Palestra con la maglia del Cagliari stanno infatti attirando l’attenzione di diversi top club, colpiti dalla crescita costante del giovane laterale di proprietà dell’Atalanta. Arrivato in Sardegna con la formula del prestito, Palestra si è inserito rapidamente nel sistema rossoblù, conquistando spazio e fiducia grazie a rendimento e personalità.

Gara dopo gara, Palestra ha dimostrato di possedere caratteristiche non comuni per un giocatore della sua età. La continuità di rendimento, unita a una spinta costante sulla corsia laterale, lo ha reso una pedina sempre più importante nello scacchiere del Cagliari. La maturità tattica mostrata in entrambe le fasi di gioco ha sorpreso addetti ai lavori e osservatori, al punto da accendere i riflettori di club come Inter e Juventus. Secondo quanto riportato da Nicola Schira, entrambe le società starebbero monitorando con attenzione il suo percorso in vista delle prossime finestre di mercato.

Nel contesto del Cagliari, Palestra si è affermato come un esterno moderno, capace di abbinare velocità, tecnica e disciplina tattica. La sua abilità nel saltare l’uomo e nel creare superiorità numerica sulle fasce è diventata un’arma preziosa per la squadra, soprattutto nelle partite in cui era necessario allargare il gioco e mettere sotto pressione le difese avversarie. Allo stesso tempo, il laterale ha mostrato grande applicazione in fase difensiva, garantendo copertura e equilibrio, qualità fondamentali per un esterno nel calcio attuale.

L’interesse di Inter e Juventus conferma come il percorso di crescita di Palestra sia sotto osservazione da parte dei grandi club. Tuttavia, la posizione dell’Atalanta appare molto chiara. Il club bergamasco considera Marco Palestra un profilo strategico per il futuro e non ha alcuna intenzione di interrompere il processo di maturazione del giocatore. Per questo motivo, il suo ritorno anticipato a Bergamo o una cessione immediata non sono opzioni sul tavolo.

La decisione è quella di lasciar crescere Palestra al Cagliari fino al termine della stagione, garantendogli continuità di impiego e minuti importanti in Serie A. Solo a fine campionato l’Atalanta tirerà le somme, valutando se reintegrarlo stabilmente in prima squadra o prendere in considerazione eventuali offerte significative.

Nel frattempo, il Cagliari si gode le prestazioni di Palestra, consapevole di avere tra le mani un talento in piena ascesa, sempre più al centro delle attenzioni del grande calcio italiano.