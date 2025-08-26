Cagliari, arriva Palestra: «Sono felice di essere qui, non vedo l’ora di iniziare». Ecco le sue prime dichiarazioni

Nel primo pomeriggio, l’aeroporto di Cagliari-Elmas ha accolto con entusiasmo Marco Palestra, esterno classe 2005 proveniente dall’Atalanta, pronto a iniziare una nuova avventura in Sardegna. Il suo arrivo ha suscitato grande curiosità tra i tifosi rossoblù, desiderosi di vedere all’opera un giovane dalle ottime prospettive. Palestra, cresciuto nel settore giovanile bergamasco, è noto per la sua velocità, tecnica e capacità di saltare l’uomo: caratteristiche che lo rendono un profilo interessante per il progetto del Cagliari.

Strategia del club: puntare sui giovani

L’ingaggio di Palestra rientra in una precisa strategia del club isolano, che sotto la guida del tecnico Pisacane— allenatore esperto e noto per la sua abilità nel valorizzare i giovani — sta costruendo una rosa competitiva e sostenibile. L’obiettivo è investire su talenti emergenti che possano crescere nel tempo e diventare punti fermi per il futuro della squadra.

Visite mediche superate a Villa Stuart

Prima di raggiungere la Sardegna, il calciatore ha sostenuto le visite mediche presso la clinica Villa Stuart di Roma, centro di riferimento per gli accertamenti sportivi. Gli esami, superati con esito positivo, hanno confermato l’idoneità fisica del giocatore, permettendo al club di procedere con la firma del contratto e l’ufficializzazione dell’acquisto.

Inserimento e prospettive

Nei prossimi giorni, Marco Palestra inizierà ad allenarsi con i nuovi compagni e lo staff tecnico, con l’obiettivo di assimilare rapidamente i principi tattici richiesti da Ranieri. Il giovane esterno avrà l’opportunità di mettersi in mostra in un ambiente stimolante e competitivo, dove potrà affinare le sue qualità e contribuire alla causa rossoblù.

Le prime parole di Palestra

Subito dopo lo sbarco, il giocatore ha rilasciato le sue prime dichiarazioni: «Sono felice di essere qui, non vedo l’ora di iniziare. Ho parlato con il mister, che mi ha fatto un’ottima impressione. Le sensazioni sono positive: vogliamo fare una grande stagione e i tifosi sono eccezionali.»