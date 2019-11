Pallone d’Oro 2019, cerimonia di consegna in chiaro: ecco dove

La cerimonia di consegna per il Pallone d’Oro 2019 sarà in chiaro: ecco dove sarà visibile la serata in cui si assegna l’ambito premio

Tiene banco ancora la discussione sull’assegnazione del Pallone d’Oro 2019. In Spagna si vocifera di un trofeo già conquistato da Messi, ma restano ancora valide le candidature di Cristiano Ronaldo e Van Dijk.

La cerimonia di cnsegna per il Pallone d’Oro sarà trasmessa in chiaro da Canale 20: non servirà quindi nessun abbonamento alle Pay Tv per poter assistere all’evento in cui si incoronerà il miglior giocatore del 2019.