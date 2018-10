France Football ha rilasciato anche la lista delle 15 calciatrici candidate al Pallone D’oro 2018. Domina l’Olympique Lione

Nella giornata odierna, France Football ha svelato la lista dei 30 candidati al Pallone d’Oro e la lista dei migliori talenti Under 21. Ma non è tutto. Infatti, il giornale francese ha rilasciato ufficialmente anche la lista delle 15 candidate in lizza per la vittoria del Pallone d’Oro femminile. Nella lista domina l’Olympique Lione con ben 7 nominate Di seguito la lista completa dei nomi: