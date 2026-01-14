Palma Sampdoria, adesso è ufficiale! Il difensore arriva in prestito dall’Udinese: il comunicato del club blucerchiato con tutti i dettagli

La Sampdoria continua a investire sul futuro, confermando la sua vocazione per la “linea verde” anche in questa finestra di mercato. Il club Blucerchiato ha ufficializzato un nuovo, interessante innesto per la retroguardia in vista del prosieguo del campionato di Serie B: si tratta di Matteo Palma, giovanissimo difensore centrale classe 2008. L’operazione è stata definita con l’Udinese, società proprietaria del cartellino, sulla base di un trasferimento a titolo temporaneo. Il ragazzo ha firmato un accordo che lo legherà ai liguri fino al 30 giugno 2026.

Nato a Berlino il 13 marzo 2008, Palma è considerato uno dei prospetti più cristallini del settore giovanile dei Friulani. Nonostante la carta d’identità “verdissima”, il difensore vanta già una struttura fisica importante e una capacità di lettura tattica che ha convinto gli scout del Doria. Questo acquisto rispecchia fedelmente la strategia societaria della Sampdoria: creare un organico sostenibile ma altamente competitivo, affiancando l’entusiasmo dei talenti emergenti all’esperienza dei senatori dello spogliatoio.

L’arrivo a Genova rappresenta per il centrale un banco di prova cruciale per la sua carriera. In un torneo complesso, fisico e logorante come la cadetteria, Palma avrà l’opportunità di accumulare minuti preziosi, inserendosi gradualmente nelle rotazioni difensive. Per la Samp, l’operazione va oltre la semplice necessità numerica dell’immediato: è un tassello fondamentale per la costruzione di un progetto tecnico solido e duraturo. Valorizzare i giovani in casa resta il mantra della dirigenza, che con questo colpo manda un segnale inequivocabile di programmazione e fiducia nel talento, attendendo ora i riscontri del rettangolo verde sulla bontà dell’intuizione.

IL COMUNICATO – «L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’Udinese Calcio i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Palma (nato a Berlino, Germania, il 13 marzo 2008). Il difensore si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2026»