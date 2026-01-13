Calciomercato Sampdoria: doppio colpo dalla Serie A! Che rinforzi per i blucerchiati, cosa è successo nelle ultime ore

Calciomercato Sampdoria: due colpi dalla Serie A! Ecco i rinforzi del club blucerchiato per mister Gregucci

Il calciomercato della Sampdoria subisce un’accelerazione improvvisa e decisiva, confermando le ambizioni di una proprietà che non vuole lasciare nulla al caso nella corsa alla promozione. Il Direttore Sportivo Andrea Mancini ha deciso di blindare il reparto arretrato con un mix di esperienza ad alto livello e gioventù di prospettiva. La notizia che infiamma la piazza genovese riguarda il “sì” incassato da uno dei difensori più quotati sul mercato: Mattia Viti. Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, la società blucerchiata ha ottenuto l’ok di massima dal giocatore per il trasferimento a Genova.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Mattia Viti: un “sì” che vale la Serie A

L’apertura di Viti al progetto doriano è un segnale fortissimo. Classe 2002, di proprietà del Nizza, Viti è un difensore centrale moderno, mancino, dotato di grande struttura fisica e ottima tecnica in fase di impostazione, caratteristiche affinate nelle esperienze in Serie A con Empoli e Sassuolo. Nonostante l’interesse di diversi club della massima serie, il giocatore sembra aver accettato la sfida di diventare il pilastro della retroguardia blucerchiata. Ora la palla passa ai club: con il gradimento del giocatore in tasca, la Sampdoria può trattare con i francesi per chiudere un’operazione che alzerebbe drasticamente il livello tecnico della squadra.

Fatta per Matteo Palma: i dettagli

Se Viti è il colpo da novanta, la Sampdoria guarda anche al futuro immediato assicurandosi Matteo Palma. La trattativa con l’Udinese per il talentuoso difensore italiano (classe 2008), considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama giovanile per fisicità e lettura del gioco, è giunta al traguardo. L’operazione è stata definita sulla base di un prestito secco: nessuna clausola o diritto di riscatto è stata inserita nell’accordo. Palma arriva a Genova per farsi le ossa e garantire un’alternativa di qualità nelle rotazioni, per poi fare ritorno in Friuli a fine stagione. Con questi due innesti, la difesa doriana cambia volto e lancia la sfida al campionato.