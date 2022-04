Dal Brasile sono sicuri, il Palmeiras ha messo gli occhi sul centrocampista dell’Udinese, Walace. Possibile incontro per l’estate

Il centrocampista Walace dell’Udinese sta facendo molto bene in stagione con la maglia dei bianconeri, tanto da aver attirato le attenzioni su di sé.

Dal Brasile sono sicuri che il Palmeiras potrebbe in estate fare un tentativo per portarlo in biancoverde. Lo riporta egool.com.