Palmeiras Chelsea, un tifoso brasiliano ucciso da colpi d’arma da fuoco

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Brutte notizie dopo la finale del Mondiale per Club tra Palmeiras e Chelsea: un tifoso brasiliano ucciso da colpi d’arma da fuoco

Arrivano brutte notizie dopo la finale del Mondiale per Club tra Palmeiras Chelsea. In campo c’è stato lo spettacolo atteso con la vittoria dei blues per 2-1.

Fuori, invece, le cose sono andate meno bene. A San Paolo mentre tanti tifosi si erano radunati per guardare la partita, è scattata una rivolta fuori dallo stadio del Palmeiras e un tifoso brasiliano è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco. Lo riporta Reuters, che scrive anche che ci saranno nuove indagini sul caso e ci sarebbe già un arrestato tra i tifosi.