Il Chelsea supera il Palmeiras ai supplementari e conquista la sua prima Coppa del Mondo per club. Decisivo Havertz

Il Chelsea sale sul tetto del mondo dopo aver battuto il Palmeiras ai supplementari. Prima Coppa del Mondo per club per i londinesi, in una gara decisa da Havertz ai supplementari.

1-1, invece, nei 90 minuti regolamentari, firmato dai gol di Lukaku (secondo nella competizione) e Veiga.