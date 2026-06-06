Un gigante per Spalletti: all-in Juve su Sorloth, perché il suo identikit è perfetto per il dopo-Vlahovic

La Juve punta forte su Alexander Sorloth per sostituire Dusan Vlahovic. Perché il gigante norvegese è perfetto per Spalletti

Il calciomercato della Juventus entra nella sua fase cruciale con l’obiettivo di ridisegnare il reparto offensivo. In seguito all’importante addio di Vlahovic, la società bianconera si ritrova con una lacuna evidente al centro dell’attacco e lavora incessantemente per consegnare a Luciano Spalletti un nuovo centravanti di peso. Negli ultimi giorni, si sono intensificanti i contatti per diversi profili. Se l’interesse per Kolo Muani è ormai noto da tempo, la vera novità delle ultime ore porta il nome di Alexander Sorloth, di proprietà dell’Atletico Madrid. I contatti per il norvegese sono stati ufficialmente riallacciati, confermando le attenzioni già mostrate dal club durante la scorsa sessione invernale, in una trattativa che adesso sembra pronta a decollare.

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Il punto sulle uscite: Openda verso il prestito, David resta

Prima di affondare il colpo per l’attaccante scandinavo, la Juventus sta valutando con attenzione le dinamiche in uscita. Openda ha ormai le valigie pronte: il giocatore belga è destinato a salutare Torino, verosimilmente con un’operazione in prestito, corteggiato da vicino da Monaco, Eintracht Francoforte e Nottingham Forest. Situazione nettamente diversa per David: sebbene sia rimasto a lungo in bilico, il suo futuro sembra ora orientato verso la permanenza alla Continassa.

Chi è Sorloth: l’identikit perfetto per l’attacco di Spalletti

Sotto il profilo tecnico e tattico, il centravanti norvegese rappresenta l’identikit ideale richiesto da Spalletti. Sebbene non faccia della rapidità o della tecnica pura le sue armi migliori, compensa con uno strapotere atletico devastante. Diego Pablo Simeone lo ha ribattezzato il “Sicario”, sottolineando la sua cattiveria agonistica e il suo istinto per il gol. In un campionato estremamente fisico come la Serie A, la sua potenza, il dominio nel gioco aereo e la maestria nel ripulire i palloni sporchi sarebbero risorse inestimabili. A parlare per lui ci sono le statistiche dell’ultima annata: 19 reti siglate in 49 presenze tra Liga e Champions League. Un bottino notevole, reso ancora più prezioso dal fatto di aver inciso pesantemente pur partendo dalla panchina in ben 25 occasioni.

Le soluzioni tattiche nello scacchiere bianconero

L’innesto di Alexander Sorloth offrirebbe alla Juventus preziose varianti tattiche. È un giocatore in grado di reggere l’intero reparto offensivo in solitaria, sfiancando le retroguardie avversarie a suon di sportellate. Qualora Spalletti optasse per un attacco a due, la fisicità del norvegese creerebbe varchi utilissimi per gli inserimenti della seconda punta e degli esterni, permettendogli poi di aggredire l’area di rigore con grande ferocia. Diventerebbe, inoltre, la mossa vincente per sbloccare i match più chiusi: quando la manovra bianconera farà fatica a scorrere in modo fluido, il lancio lungo su Sorloth permetterà alla squadra di far salire il baricentro, appoggiandosi sulle sue sponde per innescare i centrocampisti a rimorchio o i tagli esterni.