Paloschi svela: «Dopo le esperienze a Cagliari e Spal, ero senza contratto. E non mi arrivò nessuna offerta da A e B»

Alberto Paloschi, ha rilasciato un’intervista sull’esperienza post Cagliari e Spal: ecco le parole complete dell’attaccante

Alberto Paloschi, ex attaccante di diverse squadre di Serie A, tra cui il Cagliari ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco un estratto delle parole su un momento complicato della sua carriera:

PAROLE – «Dopo le esperienze a Cagliari e Spal, ero senza contratto. E non mi arrivò nessuna offerta da A e B. Non so perché, evidentemente non mi ritenevano all’altezza. Il Siena era stato ripescato in C, voleva costruire qualcosa di importante e mi chiamò: accettai con entusiasmo. Quando prendo un impegno, io do il massimo».