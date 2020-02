Paloschi: «Quel gol con il Milan dopo 18 secondi…»

L’attaccante del Cagliari Paloschi ripercorre l’esordio in Serie A con la maglia del Milan. Quel gol dopo 18 secondi…

Alberto Paloschi ha raccontato ai microfoni di Sky Sport gli esordi della sua carriera da professionista. Tutto merito di quel gol segnato con il Milan a 18 secondi dal suo ingresso in campo.

«Mi ha fatto conoscere in Serie A, senza quel gol magari sarei dovuto partire dai campionati inferiori. Sono invece ripartito dal Parma in B e per me resta un vanto aver fatto quell’esordio».