Pancaro a LazioNews24: «Biancocelesti in crisi profonda, la sensazione è che manchi sintonia tra allenatore e società! Sul Milan…»

L’ex difensore di Lazio e Milan, Giuseppe Pancaro, si è espresso così in merito al momento buio dei biancocelesti di Sarri

Intervistato in esclusiva da LazioNews24, l’ex difensore Giuseppe Pancaro ha commentato così alcuni temi legati ai biancocelesti e alla Serie A.

LEGGI ANCHE: Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

SUL MOMENTO DELLA LAZIO – «La Lazio purtroppo in questo momento è in una crisi profonda, questo è sicuramente il momento più basso della gestione Lotito. Allo stato attuale sembra impossibile immaginarsi una Lazio che possa tornare ai livelli di quella del 2000. Per quanto riguarda il posizionamento in classifica quest’anno sembra difficile poter migliorare la posizione attuale alla luce anche delle cessioni, sicuramente non è una classifica che può rendere felici i tifosi biancocelesti e la squadra di Sarri dovrebbe ambire ad una posizione migliore».

RAPPORTO INCRINATO CON SARRI? – «La sensazione dall’esterno è che non ci sia sintonia tra allenatore e società e questo non fa altro che peggiorare il momento negativo che sta attraversando la squadra».

ANCHE IL MILAN PER LO SCUDETTO? – «Il Milan sta facendo sicuramente un ottimo campionato, Allegri sta svolgendo un ottimo lavoro ed i risultati sono sicuramente dalla sua parte. Allo stato attuale penso che possa provare a competere anche per vincere lo scudetto. Sicuramente una delle favorite per un piazzamento in Champions».

L’INTERVISTA INTEGRALE A PANCARO SU LAZIONEWS24.COM