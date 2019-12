Panchina Arsenal, Guardiola conferma: «Arteta sta parlando coi Gunners»

Panchina Arsenal, Guardiola conferma su Arteta: «Sta parlando coi Gunners, ma non so cosa succederà. È un ottimo allenatore»

Quello di Mikel Arteta è il nome caldissimo per la panchina dell’Arsenal, attualmente affidata a Ljungberg dopo l’esonero di Unai Emery. I Gunners hanno da tempo puntato quello che, attualmente, è l’allenatore in seconda del Manchester City.

Del possibile approdo del suo fido collaboratore nel club inglese ha parlato Pep Guardiola in conferenza stampa: «L’ho incontrato, sta andando lì. Siamo stati astuti ad ingaggiarlo ed ora lo vogliono altri. E’ una persona incredibile, un ottimo allenatore, perciò. Sta parlando con l’Arsenal, non so cosa succederà».