Panchina Bayern Monaco: Nagelsmann vicino, sarà l’erede di Flick

Julian Nagelsmann è vicino all’accordo con il Bayern Monaco per la prossima stagione: sarà l’erede di Hans Dieter Flick

Come rivelato anche da Matthaus, Flick potrebbe essere il prossimo ct della Germania dopo l’addio di Low a fine Euro2020. Il Bayern Monaco dunque è a alla ricerca di un tecnico che possa raccogliere la pesante eredità di un allenatore che ha vinto tutto la scorsa stagione.

Come riportato da Sky Sport, i contatti con Julian Nagelsmann del Lipsia sono frequenti e l’accordo sarebbe in dirittura d’arrivo per la prossima stagione.