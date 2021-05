Panchina Real Madrid: Zidane resta. Cambia il futuro di Allegri

Zinedine Zidane potrebbe restare al Real Madrid: ecco lo scenario dipinto in Spagna anche sul futuro di Max Allegri. I dettagli

Zinedine Zidane potrebbe restare sulla panchina del Real Madrid. Lo scenario dipinto da AS, dopo la conferenza stampa di ieri del tecnico, prevede la permanenza dell’ex fantasista sulla panchina dei Blancos.

Secondo il quotidiano spagnolo, cambierebbe anche il futuro di Max Allegri: sempre in auge il suo ritorno alla Juventus ma AS parla di una firma vicina per una big europea.