Pandev analizza: «Inter Napoli è già fondamentale. Lautaro Martinez il più forte del campionato. Su Lazio e Genoa dico questo»

Goran Pandev, doppio ex della sfida, analizza l’attesissimo Inter-Napoli, snodo cruciale per la corsa scudetto all’alba del nuovo anno. Ecco le sue parole al Corriere dello Sport, dove spazia anche sulle altre squadre nelle quali ha giocato.



LA CORSA A TRE «Questa partita è già fondamentale. Se l’Inter vince, fa un balzo verso il tricolore. Ma non dimentichiamo il Milan… Ha campioni che possono risolvere la partita in qualsiasi istante. E poi ha una partita a settimana, un aspetto che non possiamo trascurare. Con le piccole continua a zoppicare, ma ha tutto per poter insidiare la vetta fino all’ultima giornata. Allegri sa come si vince uno scudetto».

LA RIVOLUZIONE DI CHIVU «Il nuovo allenatore è entrato in punta di piedi e ha portato un metodo nuovo che si sta rivelando vincente. Inzaghi aveva i suoi tredici giocatori e si basava soltanto su quelli. Chivu invece ha un modo molto diverso di vedere il calcio, sta coinvolgendo tutti. Zielinski è l’esempio lampante: ha recuperato un giocatore importante, diventato la vera arma in più. Cristian è stato in grandi spogliatoi, allenato dai migliori, e avverte il dovere di fare affidamento sull’intero gruppo».

L’INTELLIGENZA DEL TECNICO «Io mi aspettavo questo impatto. Cristian è una persona intelligente e si è circondato delle persone giuste nello staff, lo stanno aiutando tanto. In carriera ha avuto grandi allenatori come Capello e Mourinho, è stato bravo a prendere qualcosa da ognuno di loro. Cristian è uno che non piange mai, questo è sempre stato un suo punto di forza. Da allenatore si sta proponendo di cambiare le cattive abitudini di tanti colleghi a livello comunicativo, per questo stupisce molte volte il suo modo di rispondere alle domande».

LE AMBIZIONI DEL NAPOLI DI CONTE «Conte ne è uscito grazie alla sua personalità dopo un momento complicatissimo a inizio stagione, è un grande allenatore. L’Inter è una grandissima squadra, ma anche il Napoli ha lavorato molto bene negli ultimi anni. Gli azzurri sono già Campioni d’Italia e hanno speso tanti soldi sul mercato, per cui Conte non si deve nascondere: deve puntare a vincere lo scudetto e deve andare avanti in Champions. C’è anche l’impronta forte di Conte. Sul mercato avrà avuto una importante voce in capitolo».

IL MIGLIOR CENTRAVANTI «Assolutamente Lautaro, il giocatore più forte del campionato, nella fase migliore della sua carriera. Ha esperienza e qualità».

IL RICORDO DEL CHIVU COMPAGNO «È sempre stato un ragazzo tranquillo, educato. Non ha mai fatto sciocchezze. A quei livelli non puoi permettertelo. Lui era sempre gentile. Eppure affrontò in quei mesi una situazione molto delicata. L’infortunio alla testa capitò proprio al mio esordio, a Verona, era in questo periodo dell’anno. Da lì furono settimane difficili per lui, ma ne venne fuori da grande campione e grande uomo, accompagnato dalla sua famiglia e da noi».

LE DIFFICOLTÀ DELLA LAZIO «Pensavo che con il ritorno di Sarri potessero far bene, poi abbiamo scoperto del mercato chiuso che ha impedito di dargli rinforzi. Ora sono andati via due giocatori fondamentali. Lotito è una persona molto particolare. Negli anni ci sono stati alti e bassi, non è riuscito a mantenere un’asticella sempre altissima. A Roma giustamente si aspettavano di fare un percorso come quello del Napoli. De Laurentiis continua a migliorare il suo club, questo purtroppo alla Lazio non succede».

LA SALVEZZA DEL GENOA «Lì la gente ti spinge a prescindere, ma l’arrivo di De Rossi ha dato molto entusiasmo. Hanno una squadra che può arrivare tranquillamente alla salvezza. Sono convinto che emergerà il loro valore».

