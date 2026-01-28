Paquetà Flamengo è fatta: le cifre e la formula del trasferimento dal West Ham del trequartista brasiliano. Ultimissime

Il tormentone di mercato è finito con il più classico dei “Here we go!”. Lucas Paquetá saluta l’Europa e la Premier League per compiere un clamoroso ritorno alle origini. Il Flamengo, club che lo ha lanciato nel grande calcio, ha chiuso l’accordo con il West Ham United per riportare il “figliol prodigo” a Rio de Janeiro. Secondo quanto rivelato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, l’operazione è ormai definita in ogni dettaglio. Quella messa a segno dal Rubro-Negro è una manovra storica: il trasferimento si è concretizzato per una cifra di 42 milioni di euro. Un importo record che testimonia la potenza economica del club carioca e la volontà ferrea di riavere il giocatore.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Il blitz di José Boto e i dettagli del contratto

La svolta decisiva è arrivata nella giornata di oggi, mercoledì 28 gennaio. Fondamentale è stato il contatto diretto tra la dirigenza degli Hammers e José Boto, il direttore sportivo del Flamengo. Il dirigente portoghese ha convinto il club londinese ad accettare la proposta faraonica. Per Paquetá è pronto un contratto a lungo termine: il classe 1997 firmerà un accordo valido per i prossimi cinque anni, legandosi al club della sua vita fino al 2031.

“Paquetá volta pra casa”

Lucas Paquetá lascia dunque Londra. Dopo le esperienze con il Milan, il Lione e la consacrazione (tra alti e bassi) al West Ham, il giocatore ha sentito il richiamo di casa. “Paquetá volta pra casa” (Paquetá torna a casa) è il mantra che sta già infiammando la torcida del Maracanã. Il giocatore ha già ricevuto il via libera per lasciare l’Inghilterra: il suo viaggio verso il Brasile è previsto per la giornata di oggi. Nelle prossime ore atterrerà a Rio per svolgere le visite mediche e mettere la firma sul contratto più importante della storia recente del mercato sudamericano.

PROMO CHAMPIONS LEAGUE

Ogni GOL in Champions League è un colpo vincente. Fino a 70€ di bonus per te.

Ricevi 1€ per ogni gol segnato da tutte le squadre fino a un massimo di 70€

Verifica termini e condizioni su Lottomatica e Goldbet