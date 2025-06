Paredes Boca Juniors, il centrocampista della Roma ammette il suo sogno: «Ho fatto impazzire Dybala, gli dico sempre di venire»

Paredes e il sogno Boca Juniors, il centrocampista della Roma vuole portare anche Paulo Dybala in Argentina. Le dichiarazioni

Lascia ancora tutto aperto per il suo futuro Leandro Paredes, attualmente centrocampista argentino della Roma, fortmente accostato e voluto dal Boca Juniors che potrebbe attivare una clausola rescissoria da 3,5 milioni pagabile a rate per assicurarsi l’argentino di 30 anni.

Nell’intervista rilasciata a Los Edul, Paredes evidenzia la volontà e il sogno di tornare in argentina, ma parla anche di una decisione non ancora presa e che prenderà al rientro dalle vacanze parlando con i giallorossi.

DICHIARAZIONI – «Non ci sono dubbi su questo, è un sogno che ho io e anche la mia famiglia».

Tra le suggestioni, anche quella di portare con sé Paulo Dybala con il centrocampista che dichiara: «L’ho fatto impazzire. Come ha raccontato lui, da bambino era tifoso del Boca. E ha il sogno di giocare nel calcio argentino, quindi gli dico sempre: se vado io, vieni con me».

Intercettato a Miami, Paredes ha anche ammesso: «Parlo spesso con Román (presidente del Boca Juniors, ndr), abbastanza spesso. Però sono in vacanza, è finita ieri una stagione molto lunga, quindi è il momento di riposare. Non ho ancora parlato con nessuno. Non ho parlato con la Roma. Dopo le vacanze prenderò decisioni a mente fredda»