Pareggio al De Kuip, ok Ajax – Eredivisie, il punto della 20ª giornata

Spettacolare 2-2 tra Feyenoord PSV. L’Ajax vince e convince, mentre steccano AZ Alkmaar e Twente – Eredivisie, il punto della 20ª giornata

La 20ª giornata di Eredivisie ha regalato spettacolo e ha mandato segnali molto importanti. Il primo è che l’Ajax è tornato a giocare e a divertirsi, e questo rappresenta un male per le altre big. Che hanno tutte pareggiato: AZ Alkmaar e Twente hanno ottenuto un pari “colpevole”, sbagliando le trasferte di Volendam e Groninga. Feyenoord e PSV Eindhoven, invece, si sono affrontate dando vita a uno spettacolo calcistico con pochi eguali. Gli highlights del campionato più pazzo del mondo sono disponibili gratuitamente su Mola.

Con due gol a testa, Feyenoord e PSV Eindhoven hanno chiuso in parità un match che nessuna delle due meritava di perdere. Ha aperto le marcature El Ghazi, poi i boeren, dopo essere rimasti in dieci per l’espulsione di Obispo, hanno addirittura raddoppiato con la prima rete olandese di Thorgan Hazard. Nel finale, spinti dal De Kuip, i Rotterdammers hanno superato il muro Benitez, portiere del PSV, con la doppietta catartica di Alireza Jahanbakhsh.

L’AZ Alkmaar impatta 1-1 a Volendam e porta a casa un altro pareggio che zavorra i Kaaskoppen nella corsa al titolo. La squadra di Alkmaar è andata sotto per la rete di Mbuyamba, poi nel finale il colpo da biliardo di Odgaard, ex Inter e Sassuolo, ha portato un punto a Pascal Jansen. Altro risultato prestigioso per la squadra di Wim Jonk, che con ottime prove contro formazioni di caratura superiore (ne sa qualcosa l’Ajax) sta mettendo punti importanti in chiave salvezza.

Sul campo del Cambuur, il nuovo Ajax di Heitinga ha messo a segno cinque gol e un clean sheet (dopo cinque mesi). La rete di Tadic e le doppiette di Berghuis e Kudus hanno dimostrato che i lancieri sono tornati a divertirsi e a esprimere un calcio di altissima qualità. Il grande Ajax sembra essere tornato, anche se il Cambuur non rappresentava un ostacolo così duro da sovrastare. Ora, tocca a Tadic e compagni replicare la stessa prestazione contro avversari di livello più alto.

Il Twente ottiene il terzo pareggio di fila e vede sempre più allontanarsi la possibilità di competere per il titolo. A Euroborg, i Tukkers si sono portati in vantaggio con Steijn, ma poi Hove (assist) e Antman (gol) hanno forgiato un’azione strepitosa. Che ha impedito a Ron Jans di fare bottino pieno. Il Feyenoord resta primo a 43 e l’AZ secondo a 41. Accorcia l’Ajax a 40, mentre PSV (39) e Twente (37) avanzano più lentamente.