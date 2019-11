Parma, Amauri: «L’anno scorso gran stagione. Difficile riconfermarsi in A»

Amauri, ex attaccante del Parma e vecchia conoscenza del calcio italiano, ha promosso le ultime prestazioni della compagine crociata

Amauri, attaccante brasiliano naturalizzato italiano, ha vestito la maglia del Parma in ben tre occasioni nel corso della sua esperienza in Italia. Ecco le parole del calciatore a ParmaLive.Com sui crociati.

«Sappiamo benissimo da dove arriva il Parma, l’anno scorso è tornato in Serie A facendo una grande stagione e non è mai facile al primo anno in A riconfermarsi. Quest’anno c’è più consapevolezza, l’allenatore conosce bene i giocatori che ha e anche i calciatori vogliono migliorarsi. Si stanno facendo belle cose, ad esempio Cornelius sta crescendo tantissimo, abbiamo un grandissimo difensore come Bruno Alves, un ottimo portiere».