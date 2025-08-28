Amarcord Parma-Atalanta, la spettacolare (e illusoria) doppietta di Cristiano Lucarelli nel 1997 - Calcio News 24

Il divertente Parma-Atalanta del 1997: l’unica doppietta (e illusoria) in nerazzurro del numero 9 Cristiano Lucarelli

Alla prima giornata Gianluca Scamacca è ritornato al goal dopo un periodo buio, e tra numeri 9 e un Parma-Atalanta alla seconda giornata spicca un match nel 1997 (sempre alla seconda giornata) dove un altro numero 9 orobico fu protagonista.

La Dea di Emiliano Mondonico arriva carica dopo il 4-2 contro il Bologna in casa dove è spiccato il neoacquisto Cristiano Lucarelli: bomber dell’Under 21 che ha raccolto l’eredità di Filippo Inzaghi.

Più avanti si dimostrerà un flop, ma nelle prime due giornate va subito a segno. Goal alla prima giornata, bis anche al Tardini dove porta momentaneamente in vantaggio la Dea: cross dalla destra di Sgrò, stacco di testa ed è 0-1.

Tuttavia quel Parma era il grande Parma di Ancelotti che ovviamente reagisce prima con un colpo di testa dell’ex Maniero e poi con Strada mette la freccia. L’Atalanta nella ripresa continua ad attaccare e trova il pareggio con un destro al volo di Lucarelli mettendo il risultato sul 2-2: nel mezzo anche la menzione per il portiere Fontana.

Finisce con un pareggio e Lucarelli premiamo come migliore in campo: una doppietta illusoria considerando che Cristiano ritornerà al goal soltanto a febbraio.