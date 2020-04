Parma, Bruno Alves: il portoghese è dominante nei duelli aerei

Bruno Alves è uno dei giocatori più affidabili del Parma. Il portoghese ha numeri record in Europa nei duelli aerei

Bruno Alves è un giocatore molto importante per gli equilibri del Parma. Oltre alle capacità difensive, il portoghese svetta molto nel gioco lungo: si tratta infatti del giocatore del campionato che alza di più la palla.

The most aerially dominant XI in Europe's top five leagues this season. Good luck winning a header against this lot! ❌ pic.twitter.com/I6HM5vikxJ — WhoScored.com (@WhoScored) April 10, 2020

Whoscored.com ha stilato un undici scegliendo i giocatori in base alla quantità di duelli aerei vinti. Come si può vedere, Bruno Alves (che occupa il ruolo di terzo di difesa), è il calciatore che in Europa ha la percentuale di successo più elevata. Vince ben l’87.2% dei duelli aerei che prova.