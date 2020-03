Parma, Bruno Alves: in cosa il portoghese è molto importante

Bruno Alves ha qualità importanti nel gioco del Parma. Il difensore portoghese è infatti molto bravo nel lancio lungo

Il Parma di D’Aversa è una delle squadre più passive della Serie A. Gli emiliani sono ben contenti di lasciare il pallone agli avversari, si esaltano anzi quando possono attaccare tramite ripartenze lunghe. I ducali non si fanno problemi a risalire alzando la palla, sfruttando magari le grandi doti aeree di Cornelius.

Qui entra in gioco Bruno Alves, difensore che ha grandi qualità nel gioco lungo. Basti pensare che il portoghese, tra i calciatori di movimento, è il primo in Serie A per lanci riusciti ogni 90′: ben 8.3. Bruno Alves è quindi una risorsa importante per il palleggio del Parma.