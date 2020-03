Kulusevski sta trascinando il Parma a suon di gol e assist. Ha anche numeri importantissimi nel dribbling

Trascinatore del Parma, Klusevski è tra le massime rivelazioni di questa stagione di Serie A. Tant’è che la Juventus si è già assicurata il suo cartellino. Lo stile tattico di D’Aversa esalta le qualità del talento serbo, a proprio agio ad attaccare su distanze medio lunghe.

Basti pensare che Kulusevski è il terzo teenager europeo per dribbling riusciti in tutta Europa. Come riporta Whoscored.com, solo Jadon Sancho e Alphonso Davies ne hanno vinti di più.