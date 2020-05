Parma, Cornelius: il danese ha numeri offensivi importanti

Cornelius è molto prezioso per la fase offensiva di D’Aversa. Il Parma si affida a lui per risalire velocemente il campo

Cornelius è una risorsa tattica preziosa per il Parma di D’Aversa. I ducali si affidano alle sue strepitose doti fisiche per risalire il campo, lanciando spesso lungo sul danese. In generale, l’ex Atalanta si rende anche molto pericoloso, e i numeri lo dimostrano.

Cornelius è il calciatore del Parma con più Expected Goals ogni 90′: ben 0.47, dato record in carriera. Il danese è riuscito a sostituire bene Inglese.