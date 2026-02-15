Parma, Cuesta dopo il successo con il Verona: «Pellegrino è un esempio e un’ispirazione per i compagni. Ecco perché non è entrato Elphege»

Parma, Carlos Cuesta ha parlato così in conferenza stampa dopo il successo con il Verona nella 25ª giornata di Serie A 2025/26

VITTORIA – «Siamo felici per la vittoria. Era una gara difficile. Il Verona era una squadra forte. Quando hanno pareggiato, noi dovevamo attaccare il blocco basso ed è difficile. Abbiamo avuto pazienza, equilibrio ed evitare di prendere gol in ripartenza. Attraverso diverse giocate dovevamo provare a sbloccarla e alla fine ci siamo riusciti. Sappiamo che c’è tanto da fare e a San Siro sarà molto difficile. Non ci fermiamo e dobbiamo lavorare molto e bene».

MERCATO DI GENNAIO E PELLEGRINO – «Penso che abbiamo un gruppo forte e competitivo. Tutti sono pronti a creare un impatto. I nuovi ci stanno aiutando molto, perché hanno già tutti giocato, hanno contribuito molto. Sicuramente si stanno trovando bene nel gruppo, con un adattamento veloce. Su Pellegrino: un attaccante deve avere pazienza, lottare per 90′ e nel momento in cui arriva la palla fare la differenza. Lui ce l’ha fatta oggi e sono contento per lui. Sicuramente è un esempio e un’ispirazione per i compagni».

ELPHEGE – «Perché sentivo che stavamo creando le occasioni attraverso combinazioni nelle catene esterne e con i tiri dal limite, mentre faticavamo con i cross. Mettere un altro riferimento ci poteva condizionare negativamente. Avevamo tirato tanto, ma in modo diverso. Mettere Elphege per Strefezza sarebbe stato un modo per cambiare la risorsa per arrivare al gol».