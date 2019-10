Parma Hellas: Sepe soffre l’intensità del pressing scaligero

I molti rinvii di Sepe in Parma-Hellas Verona mostrano la bontà della pressione di Juric. E’ difficile impostare in modo pulito contro gli scaligeri

L’Hellas Verona ha tentato di pressare in avanti il Parma fin dalle prime battute. La squadra di D’Aversa, tra l’altro, non spicca certo per la qualità della prima impostazione. Di conseguenza, ha giocato molto sul lungo, non avendo riferimenti sul corto.

Si vede nella slide sopra. I giocatori del Parma sono lontani tra loro, e oltretutto marcati, di conseguenza Sepe rinvia lungo. L’Hellas Verona si conferma una squadra contro cui è molto difficile impostare in modo pulito.