Parma Hellas Verona: nonostante la sconfitta, Kulusevski fa la differenza

In Parma-Hellas Verona, Kulusevski ha generato parecchie occasioni da rete. Si tratta di un rifinitore imprescindibile per D’Aversa

Dopo il pareggio di San Siro, il Parma è incappato in una brutta sconfitta interna contro l’Hellas Verona. Nonostante un sostanziale assedio nel secondo tempo, è mancata precisione nella finalizzazione.

Kulusevski continua ad essere il principale generatore di occasioni del Parma. Al Tardini, ha effettuato l’enorme cifra di 6 passaggi chiave. Vuole dire che ha fatto per 6 volte tirare in porta un compagno. Forse in spazi stretti è più impreciso nel dribbling, ma la sua grande qualità nella rifinitura viene alla luce.