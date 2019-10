Parma Hellas Verona: Salcedo e Verre giocano molto vicini tra loro

L’Hellas Verona ha giocato con il 3421 a Parma, con Salcedo e Verre vicini tra loro. La struttura tattica era asimmetrica

Sceso in campo a Parma con il 3421, la struttura tattica dell’Hellas Verona è stata in realtà asimmetrica in avanti. Verre e Salcedo hanno infatti giocato molto vicini tra loro, sul centro-sinistra.

Si vede nella slide sopra. I due trequartisti si associavano su quel lato per liberare campo a destra, dove Faraoni aveva quindi spazio per aggredire la profondità. Nel secondo tempo Juric ha sostituito Salcedo con Zaccagni.