Infortunio Inglese, problemi alla schiena: salta l’Atalanta?

Infortunio Inglese, nuovo stop per il centravanti del Parma: problemi alla schiena, rischia di saltare la sfida di Bergamo contro l’Atalanta

Infortunio Inglese, brutte notizie per il Parma. Sostituito nel secondo tempo da Ceravolo nella sfida contro la Lazio, l’attaccante crociato è alle prese con dei problemi alla schiena: nonostante la sostituzione precauzionale di D’Aversa, il dolore rimane e potrebbe rimanere fermo ai box per qualche tempo.

Come riporta TV Parma, il centravanti di proprietà Napoli è in dubbio per la trasferta di Bergamo contro l’Atalanta: molto dipenderà dagli sviluppi dei prossimi giorni, con lo staff medico emiliano che sta monitorando le sue condizioni.