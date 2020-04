Parma, Inglese: quale è il record dell’attaccante

Inglese, quando giocava, era una risorsa tattica importante per il Parma. C’è un dato che spiega i suoi compiti

La stagione di Inglese al Parma è stata estremamente sfortunata, a causa di tanti problemi fisici. L’attaccante pugliese ha disputato fin qui appena 12 partita.

Tra i giocatori che sono scesi in campo almeno 10 volte, Inglese è quello che più spesso finisce in fuorigioco: 1.3 volte per 90′. Ciò è una conseguenza dello stile tattico dei ducali, che attaccano soprattutto in transizione non appena recuperano palla. Per questo Inglese è una fonte importante nella risalite, spesso si lancia lungo su di lui: di conseguenza, è spesso sul filo del fuorigioco.