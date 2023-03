Parma, Krause: «In B non sempre vincono le squadre migliori»

Le parole di Kyle Krause, presidente del Parma, sulla lotta alla promozione in Serie A nel campionato cadetto

Kyle Krause, presidente del Parma, ha parlato a la Gazzetta di Parma.

PAROLE – «Sicuramente la Serie B di quest’anno è più difficile e particolare, lo avevo detto già nei primi giorni del ritiro estivo. Non sempre la rosa con il valore più alto dà garanzia di promozione e mi riferisco alle difficoltà delle squadre retrocesse che vivono quanto capitato a noi lo scorso anno. Questo è un campionato pieno di insidie, lungo, ma io sono abituato a mettere a disposizione tutto ciò che serve per vincere. – continua Krause – Il percorso intrapreso, sotto l’aspetto tecnico e non solo, è di lungo periodo ma si può già affermare che sia positivo: i tifosi e la città di Parma meritano che la loro squadra giochi nella massima competizione, e farò di tutto per raggiungere l’obiettivo che ci siamo posti».