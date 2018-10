Parma-Lazio, highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la nona giornata di Serie A Tim 2018/2019

Parma e Lazio si sfidano nella nona giornata di Serie A Tim 2018/2019. Gli emiliani ospitano una delle squadre più promettenti dal campionato, difatti la squadra di mister Simone Inzaghi è quarta con 15 punti in otto partite, vincendo sempre nelle ultime cinque gare e perdendo solo al cospetto della Roma nel derby. Il Parma al momento è ben più in alto di quanto in estate si potesse pensare: i gialloblù sono noni con 13 punti dopo i successi ottenuti contro Empoli e Genoa. I precedenti tra Parma e Lazio sono in favore dei biancolesti, avendo vinto 4 volte negli ultimi 5 scontri diretti.

Si gioca allo stadio Tardini di Parma, dove la gara è diretta dal 34enne Michael Fabbri. Tra Serie A e Coppa Italia, il fischietto della sezione di Ravenna ha ammonito 13 volte senza mai espellere in 5 gare.

PARMA-LAZIO 0-1: Immobile sblocca la gara su calcio di rigore

PARMA LAZIO-0-2: Bella azione di contropiede della Lazio finalizzata da Correa servito perfettamente da Immobile