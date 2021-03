Parma, Lucarelli: «Costretti a fare punti contro l’Inter. La classifica piange»

Alessandro Lucarelli, vicedirettore sportivo del Parma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l’Inter: le sue dichiarazioni

SALVEZZA – «Non siamo nelle condizioni di fare calcoli. Siamo costretti a fare punti contro l’Inter, la nostra classifica piange».

CONDIZIONE – «L’aspetto mentale non è dei migliori, ma non dobbiamo subirlo ma reagire. Dobbiamo trovare la forza di gruppo di voler cambiare inerzia alla stagione, cercando di metterci qualcosa in più, facendo qualcosa di diverso, perché se siamo in questa posizione è solo colpa nostra. La tenuta mentale è il nostro problema, ci siamo fatti recuperare in 4-5 partite in cui eravamo in vantaggio, è un dato su cui riflettere».