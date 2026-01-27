Parma, doppio colpo di mercato per i ducali: arrivano Carboni e Nicolussi Caviglia! Tutti i dettagli

Parma, doppio colpo in entrata: Carboni e Nicolussi Caviglia pronti a rinforzare la squadra di Cuesta. I dettagli

Franco Carboni è pronto a diventare un nuovo giocatore del Parma. Il terzino argentino classe 2003, reduce dall’esperienza in Serie B, è atteso in città nelle prossime ore per iniziare ufficialmente la sua nuova avventura con il club emiliano.

Il Parma ha accelerato nelle ultime ore, chiudendo a sorpresa l’operazione con la formula del prestito con diritto di riscatto. Carboni, che in questa stagione ha collezionato 17 presenze con la maglia dell’Empoli, sosterrà le visite mediche nella giornata di domani, mercoledì 28 gennaio, prima di mettere la firma sul contratto.

Il mercato dei ducali, però, non si ferma qui. Sempre in serata è arrivata anche l’intesa con il Venezia per Nicolussi Caviglia: il centrocampista approderà a Parma in prestito con diritto di riscatto, che potrà trasformarsi in obbligo in caso di raggiungimento della salvezza. Un doppio colpo che conferma le ambizioni del club in questa fase decisiva della stagione. Lo riporta Di Marzio.

