Parma Milan, Allegri: «Sono due punti buttati. Nel secondo tempo eravamo proprio addormentanti. Ecco cosa dobbiamo fare»
Parma Milan, le dichiarazioni di Allegri ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro i Ducali. Le parole del tecnico rossonero.
Massimiliano Allegri nel post partita di Parma Milan ha parlato ai microfoni di Sky Sport commentando il 2-2 contro i Ducali.
DUE PUNTI BUTTATI – «Sono due punti buttati. Non so come sarebbe finita se avessimo chiuso il primo tempo 2-0. Siamo rientrati in campo imbambolati, eravamo proprio addormentati. Se vinci 2-0 non puoi prendere quel gol al 48′, la palla la devi buttare in tribuna. Dovevamo andare avanti a giocare con più lucidità».
SU ESTUPINAN – «Estupinan Rientrava da un infortunio. Ha anche salvato un gol. Non si può dire che è colpa di uno o dell’altro».
QUANTE OCCASIONI PERSE – «Leao e Pulisic hanno fatto bene anche nel pre-campionato. Dobbiamo recuperare Rabiot e tutti una condizione migliore. Contro Pisa, Cremonese e Parma abbiamo fatto due punti, ne abbiamo buttati via sette». LEGGI LE DICHIARAZIONI DI ALLEGRI SU MILANEWS24.COM
