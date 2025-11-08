 Parma Milan, Allegri: «Sono due punti buttati. Nel secondo tempo eravamo proprio addormentanti. Ecco cosa dobbiamo fare»
Connect with us

Milan News

Parma Milan, Allegri: «Sono due punti buttati. Nel secondo tempo eravamo proprio addormentanti. Ecco cosa dobbiamo fare»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 minuto ago

on

By

Allegri

Parma Milan, le dichiarazioni di Allegri ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro i Ducali. Le parole del tecnico rossonero.

Massimiliano Allegri nel post partita di Parma Milan ha parlato ai microfoni di Sky Sport commentando il 2-2 contro i Ducali.

DUE PUNTI BUTTATI – «Sono due punti buttati. Non so come sarebbe finita se avessimo chiuso il primo tempo 2-0. Siamo rientrati in campo imbambolati, eravamo proprio addormentati. Se vinci 2-0 non puoi prendere quel gol al 48′, la palla la devi buttare in tribuna. Dovevamo andare avanti a giocare con più lucidità».

SU ESTUPINAN – «Estupinan Rientrava da un infortunio. Ha anche salvato un gol. Non si può dire che è colpa di uno o dell’altro».

QUANTE OCCASIONI PERSE – «Leao e Pulisic hanno fatto bene anche nel pre-campionato. Dobbiamo recuperare Rabiot e tutti una condizione migliore. Contro Pisa, Cremonese e Parma abbiamo fatto due punti, ne abbiamo buttati via sette». LEGGI LE DICHIARAZIONI DI ALLEGRI SU MILANEWS24.COM

Related Topics:

Voti&Stats

Pagelle Parma Milan, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A

Avatar di Francesco Spagnolo

Published

46 minuti ago

on

8 Novembre 2025

By

Bernabé Prossimo turno Serie A
Continue Reading

Parma News

Parma Milan 2-2: la squadra di Allegri butta via i tre punti, rimonta dei Ducali

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

50 minuti ago

on

8 Novembre 2025

By

Pulisic Saelemaekers Prossimo turno Serie A 2025/2026
Continue Reading