Parma Milan, Allegri: «Sono due punti buttati. Nel secondo tempo eravamo proprio addormentanti. Ecco cosa dobbiamo fare»

Massimiliano Allegri nel post partita di Parma Milan ha parlato ai microfoni di Sky Sport commentando il 2-2 contro i Ducali.

DUE PUNTI BUTTATI – «Sono due punti buttati. Non so come sarebbe finita se avessimo chiuso il primo tempo 2-0. Siamo rientrati in campo imbambolati, eravamo proprio addormentati. Se vinci 2-0 non puoi prendere quel gol al 48′, la palla la devi buttare in tribuna. Dovevamo andare avanti a giocare con più lucidità».

SU ESTUPINAN – «Estupinan Rientrava da un infortunio. Ha anche salvato un gol. Non si può dire che è colpa di uno o dell’altro».

QUANTE OCCASIONI PERSE – «Leao e Pulisic hanno fatto bene anche nel pre-campionato. Dobbiamo recuperare Rabiot e tutti una condizione migliore. Contro Pisa, Cremonese e Parma abbiamo fatto due punti, ne abbiamo buttati via sette».