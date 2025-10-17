 Parma, ora è tempo di continuità: nel mezzo ovviamente una concorrenza spietata - Calcio News 24
Parma News

Parma, ora è tempo di continuità: nel mezzo ovviamente una concorrenza spietata

26 minuti ago

Carlos Cuesta

Parma, inizia la sfida più dura: tra emergenze, giovani e ambizioni. La situazione attuale

Il calendario non fa sconti e il Parma lo sa bene. Dopo una partenza di campionato con alti e bassi, la squadra emiliana si trova ora di fronte a un periodo cruciale, dove ogni errore può costare caro. Le prossime settimane rappresentano un vero banco di prova per la tenuta fisica, mentale e tecnica del gruppo guidato da Carlos Cuesta.

La prima tappa è una delle più insidiose: la trasferta a Genova, contro un Genoa solido e difficile da affrontare tra le mura amiche. Il Parma dovrà scendere in campo con lucidità e determinazione, lasciandosi alle spalle la delusione dell’ultima sconfitta. Servono risposte immediate, soprattutto da chi finora ha reso meno delle aspettative.

Parma, tra rotazioni e nuove energie

In vista del tour de force di ottobre e inizio novembre, Cuesta è chiamato a gestire con intelligenza la rosa. Non mancano le difficoltà, ma ci sono anche segnali incoraggianti. Uno su tutti: l’arrivo di Cremaschi, giovane interessante che può rappresentare un’arma in più a gara in corso. Il suo profilo dinamico e tecnico potrebbe offrire soluzioni alternative, soprattutto nei momenti in cui servono energie fresche.

Il Parma, però, non può dipendere solo dai nuovi innesti. Serve che anche i titolari facciano un passo in avanti, a partire dal reparto difensivo, che in più occasioni ha mostrato disattenzioni. Cuesta dovrà trovare l’equilibrio giusto tra solidità e qualità nel palleggio.

Un mese per capire chi è davvero il Parma

Le prossime cinque gare – con avversari del calibro di Roma, Milan e Bologna – diranno molto sulle reali potenzialità della squadra. Il Parma ha mostrato a tratti un’identità chiara, ma è mancata la continuità. Questo è il momento di cambiare marcia, di dimostrare maturità e ambizione.

La giovane età media del gruppo può essere un’arma a doppio taglio: entusiasmo e corsa non mancano, ma l’inesperienza può pesare nei momenti decisivi. Per questo motivo, i leader dello spogliatoio saranno fondamentali nel guidare i compagni nelle sfide più complesse.

Ora che il momento è arrivato, il Parma deve rispondere con i fatti. Marassi è solo il primo ostacolo di un percorso che può trasformare una buona squadra in una protagonista.

LEGGI ANCHE: Le probabili formazioni del campionato di Serie A della settima giornata

