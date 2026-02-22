Parma, Cherubini sicuro: «Cuesta? Convinti del suo lavoro anche quando ha avuto delle difficoltà. Su Allegri…»

Parma, l’ad dei ducali Federico Cherubini, ha parlato ai microfoni di Sky Sport di diversi temi prima della sfida con il Milan

L’amministratore delegato del Parma, Federico Cherubini, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida contro il Milan, valida per la 26ª giornata di Serie A.

Nel suo intervento ha presentato le sensazioni della vigilia e le aspettative del club in vista di un match particolarmente impegnativo.

PAROLE SU ALLEGRI E CUESTA – «Allegri? Sta facendo lavoro straordinario. Conoscendolo ero sicuro e speravo potesse fare un buon lavoro perché se lo merita. Cuesta? Siamo sempre stati convinti del suo lavoro anche quando ha avuto delle difficoltà dovute ai tanti cambiamenti. Il cammino è migliore, ma l’obiettivo è ancora lontano. Abbiamo dei punti in più, ma per stare tranquilli non bastano»

BERNABE’ – «Stiamo parlando con lui come con altri. E’ tra i giocaotri chiave, ci farebbe piacere prolungare. Stiamo aspettando il suo agente e siamo fiduciosi. Ho letto dichiarazioni di stima verso il club, credo non che non ci saranno problemi»