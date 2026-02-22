Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Hanno Detto

Parma, Cherubini sicuro: «Cuesta? Convinti del suo lavoro anche quando ha avuto delle difficoltà. Su Allegri…»

Published

2 ore ago

on

By

Cherubini

Parma, l’ad dei ducali Federico Cherubini, ha parlato ai microfoni di Sky Sport di diversi temi prima della sfida con il Milan

L’amministratore delegato del Parma, Federico Cherubini, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida contro il Milan, valida per la 26ª giornata di Serie A.

Nel suo intervento ha presentato le sensazioni della vigilia e le aspettative del club in vista di un match particolarmente impegnativo.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

PAROLE SU ALLEGRI E CUESTA – «Allegri? Sta facendo lavoro straordinario. Conoscendolo ero sicuro e speravo potesse fare un buon lavoro perché se lo merita. Cuesta? Siamo sempre stati convinti del suo lavoro anche quando ha avuto delle difficoltà dovute ai tanti cambiamenti. Il cammino è migliore, ma l’obiettivo è ancora lontano. Abbiamo dei punti in più, ma per stare tranquilli non bastano»

BERNABE’ – «Stiamo parlando con lui come con altri. E’ tra i giocaotri chiave, ci farebbe piacere prolungare. Stiamo aspettando il suo agente e siamo fiduciosi. Ho letto dichiarazioni di stima verso il club, credo non che non ci saranno problemi»

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato3 ore ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

Upload Upload
Hanno Detto9 ore ago

Juve Como 0‑2, blackout dei bianconeri allo Stadium: crollo bianconero e arriva il Galatasaray. L’analisi di Andrea Bargione – VIDEO

Juve Como, Andrea Bargione analizza a fondo la prestazione bianconera contro i lariani nel post‑partita di Upload Durante l’ultima puntata...
Change privacy settings
×