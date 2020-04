Parma, Radu: quale è il record del portiere rumeno

Radu è arrivato a Parma a gennaio. Con il Genoa, è stato il portiere della Serie A 2019-2020 che ha effettuato più passaggi a partita

Arrivato a Parma a gennaio, Radu non è ancora sceso in campo con la sua nuova squadra. Il portiere rumeno spicca in particolare per un dato, record nella Serie A 2019-2020.

Si tratta infatti dell’estremo difensore che in media effettua più passaggi: 33.3 per 90′. Probabilmente, in questa statistica influisce il periodo con Thiago Motta in panchina, dove il grifone palleggiava in modo molto paziente dal basso, Poi, con Nicola, si è optata per una maggiore verticalità.