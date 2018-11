Parma-Sassuolo highlights e gol, i momenti salienti della gara valida per la 13ª giornata della Serie A 2018/2019

Parma-Sassuolo highlights e gol: le azioni principali della sfida valida per il 13° turno della Serie A 2018/2019. All’ora di pranzo, derby emiliano al ‘Tardini’ di Parma: le due squadre arrivano all’appuntamento da momenti positivi; i gialloblù di D’Aversa (17 punti), sono reduci dalla vittoria in casa del Torino, i neroverdi di De Zerbi (19) – in serie positiva da quattro turni – vengono dal pareggio interno con la Lazio.

Al ‘Tardini’ sono in palio tre punti importanti per il prosieguo della stagione delle due squadre, con Parma e Sassuolo che potrebbero trovarsi coinvolte direttamente nelle posizioni europee. La gara è diretta dall’arbitro Paolo Valeri della sezzione di Roma. Ecco i gol e gli highlights di Parma-Sassuolo.

PARMA-SASSUOLO 1-0 – Parma in vantaggio con Gervinho! Discesa in transizione conclusa con un tap-in vincente dopo un clamoroso salvataggio da parte di Consigli

PARMA-SASSUOLO 2-0 – Raddoppia Bruno Alves! Il centrale del Parma è il più lesto, in area di rigore da corner, ad avventarsi su un errato controllo da parte di Consigli

PARMA-SASSUOLO 2-1 – Babacar su rigore! Il Sassuolo la riapre dal dischetto, con la punta che spiazza Sepe dagli undici metri