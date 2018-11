Parma-Sassuolo streaming e probabili formazioni: dove vederla

Parma-Sassuolo in streaming e in diretta TV: ecco le probabili formazioni e dove vedere la sfida valida per la 13ª giornata di Serie A

Al «Tardini» di Parma andrà in scena il derby emiliano tra Parma e Sassuolo. I padroni di casa, capaci di mettere in cascina 4 punti nelle ultime due partite, cercano un altro risultato utile per avvicinarsi sempre più alla zona europea. Obiettivi medesimi per gli ospiti, sesti in classifica ed a -3 dal quarto posto occupato dalla Lazio. La partita è in programma per domenica 25 novembre, alle ore 12:30.

La partita sarà trasmessa in diretta esclusivamente su DAZN. Sarà inoltre possibile seguire il match in streaming su smartphone, tablet, laptop e PC per tutti gli abbonati al servizio DAZN.

Parma-Sassuolo

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: domenica 25 novembre 2018

Fischio d’inizio: ore 12:30

Dove vederla in streaming: DAZN

Stadio: Stadio Tardini (Parma)

Arbitro: Valeri (Roma)

Parma-Sassuolo: le probabili formazioni

QUI PARMA – Mister D’Aversa ritrova Stulac al centro della mediana, al suo fianco Barillà e Grassi, con Rigoni destinato a partire nuovamente dalla panchina nel 4-3-3 parmigiano con Bastoni. In attacco Inglese, Gervinho e Biabiany a svantaggio di Di Gaudio.

QUI SASSUOLO – De Zerbi dovrebbe continuare a scegliere la difesa a tre. A centrocampo sono sicuri Lirola e Rogerio con Duncan e Magnanelli. Davanti freme Di Francesco per partire titolare, ma occhio al ballottaggio con Djuricic per comporre il trio con Berardi e Boateng.

PROBABILE FORMAZIONE PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, B. Alves, Bastoni, Gagliolo; Barillà, Stulac, Grassi; Gervinho, Inglese, Biabiany. Allenatore: D’Aversa.

PROBABILE FORMAZIONE SASSUOLO (3-4-3): Consigli; Marlon, Magnani, G. Ferrari; Lirola, Duncan, Magnanelli, Rogerio; Berardi, Boateng, Di Francesco/Djuricic. Allenatore: De Zerbi.