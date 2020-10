Allo stadio Tardini la 5ª giornata di Serie A 2020/21 tra Parma e Spazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo Stadio “Tardini”, Parma e Spezia si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2020/21.

Sintesi Parma Spezia 1-2 MOVIOLA

75′ Occasione Verde – Il numero 31 vince il rimpallo, entra in area e calcia col destro ma la palla finisce sopra la traversa della porta difesa da Sepe.

71′ Occasione Gyasi – Terza occasione ravvicinata per lo Spezia: gran palla di Bartolomei sul secondo palo e Gyasi per poco non arriva al tap-in decisivo.

69′ Palo Agoumé – Ancora Spezia: conclusione mancina da parte di Agoumè, palla forse leggermente deviata da Sepe e palla sul palo! Secondo legno colpito dai liguri.

69′ Occasione Dell’Orco – Cross di Ferrer deviato da Pezzella sul secondo palo, Dell’Orco conclude ma spara alto. Grande ripartenza dello Spezia con 7 uoimni in area.

62′ Occasione Gagliolo – Ancora un colpo di testa del difensore dei ducali, palla alta da buona posizione.

61′ Occasione Karamoh – Lancio lungo di Iacoponi per Cornelius, che spizza di testa per Karamoh, il quale però viene ottimamente anticipato da Provedel.

56′ Palo di Estevez – Grande palla-gol per lo Spezia: azione di Nzola che serve il nuovo entrato Estevez, conclusione deviata e palla sul palo!

45′ Occasione Brugman – Azione personale di Gervinho che lavora una gran palla per Brugman: il numero 15 calcia dal limite dell’area ma, ostacolato da Gyasi, non trova la porta per poco.

42′ Occasione Bastoni – Azione personale di Simone Bastoni che parte dalla sua metà campo, salta tre uomini e calcia col mancino, trovando l’esterno della rete.

37′ Occasione Gervinho – Errore di Provedel, che rinvia direttamente sui piedi di Gervinho ma l’ivoriano tenta di servire in area Cornelius, sbagliando la misura del cross, non approfittando del ‘regalo’ dell’avversario.

34′ Gol Gagliolo – Colpo di testa di Kurtic su un calcio di punizione dalla trequarti di Brugman, gran parata di Provedel e tap-in vincente di Gagliolo.

31′ Gol Agudelo – Uno-due dello Spezia. La formazione di Italiano aggredisce in avanti, palla recuperata, scarico di Nzola per Agudelo che calcia dall’interno dell’area, superando imparabilmente Sepe.

28′ Gol Chabot – Calcio d’angolo dalla sinistra, colpo di testa di Chabot che vince il duello con Gagliolo e trova il gol dello 0-1.

17′ Tiro Pezzella – Il terzino calcia da fuori area con il suo mancino ma la palla non finisce nello specchio della porta difeso da Provedel.

7′ Occasione Gyasi – Ci prova prima Nzola, conclusione respinta, poi un rimpallo favorisce Gyasi che colpisce male, agevolando l’intervento di Sepe.

3′ Occasione Gervinho – Traversone dalla destra di Hernani, tutti mancano il pallone, non Gervinho, ben appostato sul secondo palo ma l’attaccante calcia alle stelle!

2′ Occasione Gyasi – Incursione di Pobega dopo un’incomprensione tra i giocatori del Parma, Gyasi calcia ma Sepe blocca in due tempi.

Migliore in campo: Chabot al termine del primo tempo PAGELLE

Parma Spezia 1-2: risultato e tabellino

MARCATORI: 28′ Chabot, 31′ Agudelo (S); 34′ Gagliolo (P)

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Grassi, Iacoponi, Gagliolo, Pezzella; Hernani (53′ Cyprien), Brugman (53′ Karamoh), Kurtic; Kucka; Gervinho, Cornelius. All. Liverani

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Sala (55′ Ferrer), Terzi, Chabot, Bastoni (63′ Dell’Orco); Bartolomei, Agoumé, Pobega (55′ Estevez); Agudelo (63′ Verde), Nzola, Gyasi. All. Italiano

ARBITRO: Marini

NOTE: AMMONITI: Grassi, Hernani (P); Pobega (S)