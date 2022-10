Parma, UFFICIALE: Zè Maria è un nuovo collaboratore tecnico

L’ex calciatore di Inter e Parma torna in Emilia: Zè Maria è un nuovo collaboratore dei ducali. La nota del club

LA NOTA UFFICIALE – «Una “Parma Legend” per far crescere i giovani Crociati. José Marcelo Ferreira, noto come “Zé Maria” (Oeiras, Brasile, 25 luglio 1973), è stato tesserato dalla società Parma Calcio, come allenatore (collaboratore tecnico) del proprio Settore Giovanile.

A Zé Maria, che ha militato nel Parma nelle stagioni 1996-97 e 1997-98, collezionando 56 presenze tra Campionato (serie A), Champions League e Coppa Italia, segnando una rete, va il benvenuto di tutta la Società.