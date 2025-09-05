Pasalic, 48 goal in Serie A con l'Atalanta: eguagliata quella leggenda nerazzurra con questo record - Calcio News 24

Atalanta News
Pasalic, 48 goal in Serie A con l’Atalanta: eguagliata quella leggenda nerazzurra con questo record
Mario Pasalic, trequartista dell’Atalanta, ha raggiunto un grande record con la squadra nerazzurra: superata quella leggenda orobica
Nonostante il pareggio di Parma, Mario Pasalic può gioire di quello che è ad oggi il suo attuale percorso con la squadra nerazzurra, e nel mezzo un grande record.
Mario Pasalic continua a battere grandi record con l’Atalanta: 48 goal realizzati in Serie A con la maglia nerazzurro.
Superata una leggenda come Josip Ilicic, e il trequartista atalantina si trova a -2 dal duo Sorensen-Papu Gomez (50)
