Pasalic, 48 goal in Serie A con l'Atalanta: eguagliata quella leggenda nerazzurra con questo record - Calcio News 24

 Pasalic, 48 goal in Serie A con l'Atalanta: eguagliata quella leggenda nerazzurra con questo record
Atalanta News

Pasalic, 48 goal in Serie A con l’Atalanta: eguagliata quella leggenda nerazzurra con questo record

39 minuti ago

pasalic atalanta

Mario Pasalic, trequartista dell’Atalanta, ha raggiunto un grande record con la squadra nerazzurra: superata quella leggenda orobica

Nonostante il pareggio di Parma, Mario Pasalic può gioire di quello che è ad oggi il suo attuale percorso con la squadra nerazzurra, e nel mezzo un grande record.

Mario Pasalic continua a battere grandi record con l’Atalanta: 48 goal realizzati in Serie A con la maglia nerazzurro.

Superata una leggenda come Josip Ilicic, e il trequartista atalantina si trova a -2 dal duo Sorensen-Papu Gomez (50)

