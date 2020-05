Pasqualin: «Gattuso vuole sempre migliorarsi, merito del papà»

Gennaro Gattuso è stato uno dei calciatori della scuderia di Claudio Pasqualin: ecco il ritratto dell’attuale tecnico del Napoli

Gennaro Gattuso si è dimostrato un lottatore nelle sue annate sul rettangolo verde. Lo spirito è rimasto anche in panchina. Gattuso esprime con le sue squadre un gioco armonioso, merito della sua voglia di milgiorarsi, come raccontato da Claudio Pasqualin.

GATTUSO – «Io voglio sempre bene a Rino, abbiamo vissuto delle esperienze meravigliose. Non è più una sorpresa che sia un allenatore di grande livello, con delle qualità umane evidenti. Lui è così, come dice nel suo libro, genuino e simpatico, ma non recita. E’ preparato, ambizioso, vuole arrivare e si applica per questo. Lui mi racconta sempre di quando suo papà gli faceva fare su e giù per le scale a Corigliano Calabro per rinforzargli le gambe; lui ha sempre lavorato, e gli è rimasta questa impronta da papà Franco».