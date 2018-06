Tra la Roma e il PSG è quasi fatta per Javier Pastore. Il Flaco libera la partenza di Gerson, che potrebbe ritrovare Walter Sabatini alla Sampdoria

Javier Pastore è il nome più caldo per il centrocampo della Roma. Scoperto da Walter Sabatini e portato al Palermo dal futuro dt della Sampdoria, il suo nome potrebbe comunque essere legato al dirigente. Sì perché l’arrivo di Pastore a Roma porterebbe Gerson alla Sampdoria. Ma andiamo per gradi. La Roma ha pronta un’offerta da diciassette milioni di euro (dodici di base fissa più bonus), anche se potrebbe spingersi verso venti milioni. Il Paris Saint Germain, notoriamente bottega difficile, sembra propenso a dire di sì. Per il Flaco è pronto un contratto di quattro anni a quattro milioni di euro a stagione.

Secondo La Gazzetta dello Sport, l’arrivo di Pastore creerebbe molto traffico a centrocampo. Messo da parte l’affare Nainggolan-Inter, bisogna comunque pensare a sfoltire. Ecco che si parla di Gerson alla Sampdoria: il brasiliano deve ambientarsi e crescere ancora e a Genova potrebbe farlo grazie al lavoro di Giampaolo, bravo nel valorizzare i giovani talenti. Inoltre troverebbe Sabatini, che spese molto per portarlo a Roma. Venne anche criticato per l’acquisto del brasiliano, che ora può riscattarsi proprio sotto l’egida di Sabatini. La Samp è in pressing, si parla di un prestito.