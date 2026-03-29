Pato confessa: «Quando guardavo Maldini in allenamento pensavo questo. Ho scritto un messaggio a Gattuso dopo la vittoria dell’Italia»

Pato, ex attaccante del Milan, è stato intervistato direttamente da New York. Questi i suoi ricordi in rossonero

Intervistato a New York da Sportitalia, Alexandre Pato ha ripercorso così i suoi ricordi in rossonero. Ecco le parole dell’ex attaccante del Milan.

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MALDINI – «Per me è un uomo che mi ha dato tanto come responsabilità del gioco. Vedevo lui che dopo l’allenamento continuava ad allenarsi. Era un personaggio che tu guardavi e dicevi “Quello è una persona da seguire”. Due, tre settimane fa con mia moglie a Milano lo abbiamo visto su un cartellone ed ho detto “Ora fa il modello (ride, ndr)”. Lui è bravissimo, ho tanta stima per lui».

ALLEGRI E IBRAHIMOVIC – «Ibrahimovic lo stimo tanto, è una brava persona. Allegri è bravissimo, è tosto, un vincente».

GATTUSO CT DELL’ITALIA – «A Rino ho mandato un messaggio dopo la vittoria dell’Italia dell’altra sera. Si merita questo accesso al Mondiale, spero tanto che ci riesca. Non è facile, lo so, però tifo tanto per lui, per l’Italia. Però il Brasile vincerà questo Mondiale (ride, ndr)».

SUO FIGLIO AL MILAN – «Speriamo che il Milan lo prenda. Lavorerò bene con lui, non sarà facile per il Milan».