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Pato confessa: «Quando guardavo Maldini in allenamento pensavo questo. Ho scritto un messaggio a Gattuso dopo la vittoria dell’Italia»

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Published

3 ore ago

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Pato, ex attaccante del Milan, è stato intervistato direttamente da New York. Questi i suoi ricordi in rossonero

Intervistato a New York da Sportitalia, Alexandre Pato ha ripercorso così i suoi ricordi in rossonero. Ecco le parole dell’ex attaccante del Milan.

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MALDINI «Per me è un uomo che mi ha dato tanto come responsabilità del gioco. Vedevo lui che dopo l’allenamento continuava ad allenarsi. Era un personaggio che tu guardavi e dicevi “Quello è una persona da seguire”. Due, tre settimane fa con mia moglie a Milano lo abbiamo visto su un cartellone ed ho detto “Ora fa il modello (ride, ndr)”. Lui è bravissimo, ho tanta stima per lui».

ALLEGRI E IBRAHIMOVIC«Ibrahimovic lo stimo tanto, è una brava persona. Allegri è bravissimo, è tosto, un vincente».

GATTUSO CT DELL’ITALIA«A Rino ho mandato un messaggio dopo la vittoria dell’Italia dell’altra sera. Si merita questo accesso al Mondiale, spero tanto che ci riesca. Non è facile, lo so, però tifo tanto per lui, per l’Italia. Però il Brasile vincerà questo Mondiale (ride, ndr)».

SUO FIGLIO AL MILAN«Speriamo che il Milan lo prenda. Lavorerò bene con lui, non sarà facile per il Milan».

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