Fonseca: «Amavo Roma, ma mi sentivo solo all’interno del club»

Paulo Fonseca, ex tecnico della Roma, ha concesso un’intervista ai microfoni de La Repubblica. Ecco le sue dichiarazioni

SE SI E’ SENTITO SOLO – «Prima Petrachi e poi Pinto sono stati miei alleati. Ma ho vissuto il momento forse più difficile degli ultimi 15 anni della Roma, con la transizione societaria e sì, ero solo».

ROMA – «A mia figlia, che mi ha intervistato per la scuola, ho detto che è il posto più bello del mondo. Amavo girarla a piedi, vivere vicino al centro, vederne ogni angolo, respirarne l’atmosfera».

ELEGANZA – «È vero, mi piace essere elegante, mi piace la moda, soprattutto quella italiana, e le scarpe di classe».

ITALIA-PORTOGALLO – «All’Italia sono legatissimo. Ma io sono portoghese…».

MENTALITA’ – «L’Italia ha anche un livello tecnico molto elevato. Prendete Barella: lo avrei voluto alla Roma, ci ho anche parlato un paio di volte al telefono, per provare a convincerlo. Mancini ha saputo costruire su questa qualità un grande collettivo, una cosa che non riesce facilmente, altre hanno grandi talenti ma non sono squadra».

SERIE A – «È al livello di Premier o Liga. In Inghilterra il ritmo è più alto, ma non è questione fisica: lì le partite sono più aperte e si corre di più. Quello italiano non è un campionato difensivo, ma è quello in cui si difende meglio. Ogni partita è diversa, ti obbliga a lavorare moltissimo sulla strategia».