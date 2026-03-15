Paura Italia, Gattuso trema: playoff a rischio per il big

Tra meno di una settimana Gattuso diramerà la lista dei convocati: un big potrebbe non essere al meglio

Il conto alla rovescia è ormai partito. Mancano ancora dieci giorni e poi arriverà il giorno X: il 26 marzo a Bergamo l’Italia di Rino Gattuso affronterà l’Irlanda del Nord nella semifinale dei playoff per i Mondiali.

Una partita da vincere ad ogni costo per gli azzurri, l’unico risultato utile per far sì che la Nazionale italiana vada ai Mondiali dopo due esclusioni di fila. L’Italia manca dalla rassegna iridata dal 2014 in Brasile: la sconfitta contro l’Uruguay, nella partita caratterizzata dal morso di Suarez a Chiellini, segnò la fine dell’avventura della squadra di Prandelli. Da allora solo delusioni iridate con l’eliminazione ai playoff prima ad opera della Svezia (con Ventura in panchina), poi della Macedonia (con il Ct Mancini).

Gattuso spera di evitare il tris e di poter fare affidamento su calciatori al meglio delle condizioni fisiche. Le premesse, da questo punto di vista, non sono certo positive. Il ct ha già dovuto rinunciare a Verratti e Vergara che avrebbero dovuto essere due dei convocati in vista dell’impegno mondiale, ma non è tutto. Alcuni dei big non stanno vivendo un momento felice: facile il riferimento agli interisti Bastoni, Barella e Frattesi, tutti alle prese con condizioni fisiche non ottime. Inoltre c’è da fare i conti anche con il problema Kean.

Gattuso spera nel recupero di Kean: le ultime da Firenze

L’attaccante della Fiorentina ha saltato le ultime partite della viola a causa di un’infiammazione alla caviglia che lo continua a tormentare. L’ex Juventus è tornato soltanto oggi ad allenarsi insieme al resto del gruppo e Vanoli non sa ancora se potrà contare su di lui per la trasferta di domani sera contro la Cremonese.

Le ultime sulle condizioni di Kean (Instagram Moise Kean) – Calcionews24.com

La speranza dell’allenatore dei toscani, ma anche quella di Gattuso, è che Kean possa essere disponibile già per la partita di domani. La sua presenza tranquillizzerebbe il ct che punta molto sull’attaccante della Fiorentina in vista dei playoff. Certo, la sua condizione ad oggi non potrà essere la migliore, come non migliore è stata la stagione di Kean fino a questo momento.

Gattuso però crede ciecamente nelle qualità del ragazzo e difficilmente lo lascerà fuori per le sfide decisive per il Mondiale. Ecco perché domani sera gli occhi suoi, e di tutta Italia, saranno puntati su Cremonese-Fiorentina: la speranza è di vedere Kean sbucare dal tunnel degli spogliatoi tra i 22 titolari in campo.